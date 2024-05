Mo: Camera, interdetto accesso ad Apuzzo in attesa decisione comitato Sicurezza**

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – "Alla luce della pericolosità dell'atto posto in essere oggi, che ha prodotto grave rischio alla vita dello stesso autore del gesto e all'altrui incolumità, è stato stabilito – sentito il Presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana e il Presidente del Comitato per la sicurezza Sergio Costa – di interdire al responsabile l'accesso a Montecitorio e ai palazzi della Camera, in attesa delle decisioni che saranno assunte in sede di Comitato per la sicurezza, che sarà convocato nei prossimi giorni". Così una nota dell'ufficio stampa Camera a proposito del gesto oggi di Stefano Apuzzo, ex-parlamentare Verde, che ha esposto due bandiere della Palestina dal balcone di Montecitorio.