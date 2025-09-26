Mo: Carfagna (Nm), 'chi ha parlamentari a bordo Flotilla sostenga appello Mattarella'

Mo: Carfagna (Nm), 'chi ha parlamentari a bordo Flotilla sostenga appell...

Mo: Carfagna (Nm), 'chi ha parlamentari a bordo Flotilla sostenga appell...

Roma, 26 set.-(Adnkronos) - "Quelle del Presidente Mattarella sono parole chiare e di assoluto buonsenso. La Flotilla accolga l’appello del Capo dello Stato, ma soprattutto i partiti con parlamentari a bordo si assumano la responsabilità di sostenerlo: accettare la mediazione del P...

Roma, 26 set.-(Adnkronos) – "Quelle del Presidente Mattarella sono parole chiare e di assoluto buonsenso. La Flotilla accolga l’appello del Capo dello Stato, ma soprattutto i partiti con parlamentari a bordo si assumano la responsabilità di sostenerlo: accettare la mediazione del Patriarcato Latino significherebbe evitare incidenti e garantire che gli aiuti umanitari arrivino davvero a Gaza.

E’ il momento della responsabilità, evitando pericolose forzature: se la priorità è far arrivare cibo e altri beni essenziali al popolo palestinese l’obiettivo sarebbe comunque raggiunto". Così Mara Carfagna, segretario di Noi Moderati.