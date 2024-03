Mo: Centinaio, 'inaccettabile maglia docente Pavia anti Israele'

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – “È inaccettabile che una docente si presenti in classe con una maglia che richiama uno slogan esplicitamente contrario all’esistenza dello Stato di Israele”. Lo afferma il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, a proposito della denuncia dei genitori di una studentessa di Pavia.

“Ho sempre sostenuto l’importanza degli insegnanti nella formazione dei giovani, così come difendo la libertà di espressione di ciascuno. Ma proprio per questo chi ha una funzione così importante dovrebbe dimostrare maggiore responsabilità nei messaggi che trasmette. È giusto educare al valore della pace o far comprendere la legittima aspirazione del popolo palestinese ad avere un proprio Stato, libero anche dal controllo del terrorismo fondamentalista. È inammissibile invece presentarsi in classe mostrando una frase che riecheggia più la volontà di Hamas di distruggere Israele, che è una cosa ben diversa”, prosegue il senatore della Lega.

“Per questo motivo – conclude Centinaio – mi sembra giusto che l’insegnante e l’Istituto si scusino con la ragazza e con i suoi genitori e riterrei anche opportuno dedicare alla questione israelo-palestinese un approfondimento più equilibrato, consentendo a tutti gli studenti di conoscerne meglio le radici storiche e di ricordare l’attacco brutale del 7 ottobre, che ha dato origine all’attuale conflitto tra Israele e i terroristi di Hamas”.