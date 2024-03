Mo: Conte, 'intervento Meloni ipocrita, spero che da Biden abbia istruzioni adeguate'**

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "A Gaza si sta consumando una carneficina senza fine, un orrore. E non da ieri, non dovevamo aspettare l'ultimo massacro che è avvenuto sotto i nostri occhi, noi lo stiamo denunciando dall'inizio: ho visto che la presidente Giorgia Meloni ha fatto un ...

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – "A Gaza si sta consumando una carneficina senza fine, un orrore. E non da ieri, non dovevamo aspettare l'ultimo massacro che è avvenuto sotto i nostri occhi, noi lo stiamo denunciando dall'inizio: ho visto che la presidente Giorgia Meloni ha fatto un post sull'ultimo avvenimento, però sino adesso si è sempre astenuta sul cessate il fuoco, quindi ritengo ipocrita intervenire solo adesso quando ormai siamo ad un numero di civili palestinesi oltre trentamila, di cui il 70 per cento donne e bambini, è un orrore". Lo ha affermato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, parlando a Chieti.

"Oggi -ha aggiunto- Giorgia Meloni è a Washington, è andata a ricevere un aggiornamento sulle istruzioni, spero che si possa consultare con Biden e capire che addirittura è stata scavalcata da Biden, anche per gli americani questa situazione sta diventando insostenibile, quindi spero che possa ritornare con istruzioni aggiornate, adeguate alla gravità dell'orrore che è sotto i nostri occhi".