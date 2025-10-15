Mo: Conte, 'Italia può avere ruolo se ci sarà forza multinazionale di pace'**

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Tra chi va a dichiarare in tv che ne ha visti tanti che non sono poi così dimagriti e chi ancora nega che l'esercito israeliano abbia ucciso civili palestinesi inermi, qui questa sera si dà il premio invece a chi era in trincea, una trincea di pac...

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – "Tra chi va a dichiarare in tv che ne ha visti tanti che non sono poi così dimagriti e chi ancora nega che l'esercito israeliano abbia ucciso civili palestinesi inermi, qui questa sera si dà il premio invece a chi era in trincea, una trincea di pace, a coloro che hanno salvato tante vite di bambini, donne e uomini".

Lo ha detto Giuseppe Conte a margine di un evento a Villa Nazareth.

Quanto al possibile ruolo dei militari italiani nel percorso di pace, il leader M5S osserva: "Innanzitutto la pubblica opinione, mondiale e anche italiana, ha dato un grandissimo contributo operando una pressione che ovviamente ha avviato questo processo di pacificazione. Adesso l'Italia, che certo non ha fatto nulla di fronte al genocidio, dovrebbe e potrebbe recitare un ruolo nel caso ci siano quelle condizioni e si realizzino per una forza multinazionale di pace. Abbiamo dei professionisti che si sono apprezzati sempre in tutto il mondo, io l'ho sperimentato in prima persona, hanno una capacità di dialogo, una capacità di realizzare un processo di pacificazione con le popolazioni locali che è straordinaria".