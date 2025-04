Mo: delegazione Avs con palestinesi Cisgiordania, 'non lasciarli soli'

Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "Ci sono alcuni protagonisti politici in Palestina e Israele, che da anni sono impegnati in forma non violenta, e che potrebbero cambiare il corso delle cose, se avessero la concreta possibilità di operare. Tutti ci hanno detto che la prima di queste condizion...

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – "Ci sono alcuni protagonisti politici in Palestina e Israele, che da anni sono impegnati in forma non violenta, e che potrebbero cambiare il corso delle cose, se avessero la concreta possibilità di operare. Tutti ci hanno detto che la prima di queste condizioni è il riconoscimento dello Stato di Palestina".

Lo scrive su Facebook la delegazione dei parlamentari Avs (Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni, Peppe De Cristofaro, Marco Grimaldi, Franco Mari) che insieme a Luisa Morgantini in questi giorni sono in Cisgiordania.

"Abbiamo incontrato Mustafa Barghouti, medico, attivista e politico del Palestinian National Initiative, da anni impegnato nella lotta non violenta contro l’occupazione israeliana. Abbiamo poi – prosegue Avs – avuto un confronto con Fadwa Barghouti, moglie di Marwan Barghouti, che da oltre 23 anni è nelle carceri israeliane in condizioni critiche. Infine, abbiamo incontrato Jamal Zakut, direttore dell’associazione Al’Ard".

"A tutti loro, come già fatto ieri sera con i parlamentari israeliani di Adash, che si oppongono con grande coraggio a Netanyahu, abbiamo dato una notizia, ovvero che qualche giorno fa abbiamo presentato in Parlamento, insieme al Partito Democratico e al Movimento 5 Stelle, per la prima volta una mozione unitaria che chiede impegni precisi al governo: sanzioni al governo israeliano; sospensione degli accordi di associazione UE-Israele; la fine dell’ occupazione militare illegale dei Territori palestinesi e degli insediamenti israeliani; riconoscimento dello Stato Palestinese. Essere qui, incontrare chi vive ogni giorno l’occupazione, ascoltare i racconti, le sofferenze, ma anche la determinazione e la dignità di chi continua a lottare per la pace e la giustizia, ci dà forza e responsabilità. Portiamo in Italia – concludono i parlamentari di Avs – le loro voci, con l’impegno a non lasciarle cadere nel silenzio".