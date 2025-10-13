Mo: FdI, 'giornata storica grazie Trump e chi ha creduto nella pace, Italia in prima fila'

Mo: FdI, 'giornata storica grazie Trump e chi ha creduto nella pace, Ita...

Mo: FdI, 'giornata storica grazie Trump e chi ha creduto nella pace, Ita...

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Quella che oggi stiamo vivendo è una giornata storica. Dopo due anni tornano a casa, finalmente, tutti gli ostaggi israeliani rapiti dai terroristi di Hamas. E’ la fine di un incubo, che è stato possibile grazie al presidente degli Stati Uniti, D...

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – "Quella che oggi stiamo vivendo è una giornata storica. Dopo due anni tornano a casa, finalmente, tutti gli ostaggi israeliani rapiti dai terroristi di Hamas. E’ la fine di un incubo, che è stato possibile grazie al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ed a tutti coloro che hanno sempre creduto e lavorato per la pace.

Tra questi c’è l’Italia, il nostro governo, che fin dall’inizio, grazie a Giorgia Meloni, ha saputo da quale parte stare. Dalla parte dell’Occidente, dei valori della libertà e della democrazia". Così i capigruppo di Fratelli d’Italia della Camera e del Senato, Galeazzo Bignami e Lucio Malan.

"Adesso c’è un altro passo da compiere, consolidare il percorso di pace garantendo il cessate il fuoco e avviando la ricostruzione. Anche qui l’Italia è in prima fila, con il presidente Meloni che ha già dato la piena disponibilità della nostra Nazione a contribuire con gli altri Paesi per creare un futuro di pace e di stabilità per l’intera area del Medio Oriente", conclude.