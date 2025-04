Mo: Forum famiglie, 'rischio corpi ostaggi deceduti non siano mai recuperati'

Mo: Forum famiglie, 'rischio corpi ostaggi deceduti non siano mai recupe...

Tel Aviv, 29 apr. (Adnkronos) – Il team sanitario dell'Hostage and Missing Families Forum ha pubblicato un rapporto in cui avverte che i 35 ostaggi deceduti, i cui corpi sono trattenuti a Gaza, "potrebbero diventare irrecuperabili, rendendo impossibile localizzarli o restituirli per la sepoltura". Secondo la pubblicazione, infatti, l'ubicazione dei defunti potrebbe essere nota solo a poche persone a Gaza, che potrebbero essere uccise o scomparire durante i combattimenti, senza lasciare alcuna traccia documentata.

Inoltre, le condizioni ambientali a Gaza potrebbero danneggiare l'integrità dei resti, complicando la capacità di identificarli e comprendere le circostanze della loro morte.

"Il passare del tempo erode le prove, cancella i risultati e riduce notevolmente le possibilità di recupero – ha affermato il Forum in una nota – Nella Giornata israeliana della memoria dei soldati caduti e delle vittime del terrorismo, in cui Israele onora i suoi caduti e commemora la loro memoria, esiste la forte urgenza di recuperare anche gli ostaggi deceduti per una dignitosa sepoltura".