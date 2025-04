Mo: Francia, Egitto e Giordania, 'Gaza dev'essere governata dall'Anp'

Il Cairo, 7 apr. (Adnkronos/Afp) - La gestione postbellica della Striscia di Gaza dovrà essere affidata esclusivamente all'Autorità Nazionale Palestinese. Lo hanno dichiarato in una dichiarazione congiunta, il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente egiziano Abdel Fatta...

Il Cairo, 7 apr. (Adnkronos/Afp) – La gestione postbellica della Striscia di Gaza dovrà essere affidata esclusivamente all'Autorità Nazionale Palestinese. Lo hanno dichiarato in una dichiarazione congiunta, il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi e il re Abdullah di Giordania, dopo il vertice trilaterale al Cairo.

"La governance, la legge, l'ordine e la sicurezza a Gaza, così come in tutti i territori palestinesi, devono essere di esclusiva responsabilità di un'Autorità Palestinese rafforzata", hanno affermato i leader in una dichiarazione congiunta, chiedendo anche un "ritorno immediato" al cessate il fuoco a Gaza.