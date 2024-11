Mo: Fregolent (Iv), 'antisemitismo non deve trovare spazio in Europa'

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – “Quanto accaduto ad Amsterdam ci fa sprofondare nei momenti più bui della nostra storia. L’antisemitismo non può trovare spazio nelle nostre società, non deve trovare spazio in Europa”. Lo dichiara la senatrice di Italia Viva Silvia Fregolent, che aggiunge: “Le violenze rivolte ai tifosi israeliani rappresentano un attacco inaccettabile non solo alla comunità ebraica, ma a tutti noi e ai valori su cui si fonda l’Europa”