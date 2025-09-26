Mo: Gasparri, 'coniugare politica degli aiuti con sicurezza persone'

Roma, 26 set.-(Adnkronos) - "Quella della cosiddetta Flotilla è un'iniziativa politica perché sul piano degli aiuti poco risolve per la martoriata popolazione palestinese. Il governo italiano con un impegno intenso del ministro degli Esteri Tajani si è impegnato per co...

Roma, 26 set.-(Adnkronos) – "Quella della cosiddetta Flotilla è un'iniziativa politica perché sul piano degli aiuti poco risolve per la martoriata popolazione palestinese. Il governo italiano con un impegno intenso del ministro degli Esteri Tajani si è impegnato per consentire la consegna di questi aiuti tramite le autorità ecclesiastiche in grado di regolarli verso Gaza.

L'iniziativa di Tajani è stata attenta e puntuale, anche superando i toni polemici dei promotori di questa iniziativa e l'eccesso di rischi che hanno dovuto affrontare. Qualcuno ha criticato lo stesso il governo, che invece si è dimostrato fin troppo generoso anche spostando navi militari con costi notevoli per le casse pubbliche, che potevano essere convertiti in aiuti palestinesi ma che, invece, sono stati generati da questa iniziativa ostinata della cosiddetta Flotilla". Così il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

"Ora c'è un appello del capo dello Stato che va nella esatta direzione indicata dal governo italiano e ipotizzata dall'autorità ecclesiastiche e dal ministro degli esteri Tajani. C'è da sperare che i politici che sostengono questa iniziativa accolgano le parole di Mattarella, non avendo voluto accogliere quelle del governo, che vanno nella stessa identica direzione che il Quirinale indica. Mattarella come il governo dice cose sensate per coniugare la politica degli aiuti con la sicurezza delle persone. Del resto il Governo italiano da tempo pratica un intervento umanitario serio, portando viveri e aiuti a Gaza e accogliendo soprattutto bambini palestinesi in Italia, come più volte ha fatto il ministro degli Esteri Tajani. Insomma, c'è chi aiuta sul serio e chi deve fare delle pur legittime iniziative politico-propagandistiche. Per fare quello che ha detto il governo ieri speriamo che ascoltino quello che dice il Presidente della Repubblica oggi, con grande pazienza e con quella saggezza che il governo come il Quirinale hanno dimostrato e che altri speriamo possano praticare anche se fuori tempo", conclude.