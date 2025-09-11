Mo: Graziano, 'da Europarlamento segnale forte e chiaro, Meloni dica da che parte sta'

Roma, 11 set. (Adnkronos) - "Il Parlamento europeo ha lanciato un segnale politico forte e chiaro, chiedendo agli Stati membri di riconoscere lo Stato di Palestina e di sostenere con convinzione la linea indicata dalla presidente Ursula Von der Leyen. È un passaggio cruciale per la pace ...

Roma, 11 set. (Adnkronos) – "Il Parlamento europeo ha lanciato un segnale politico forte e chiaro, chiedendo agli Stati membri di riconoscere lo Stato di Palestina e di sostenere con convinzione la linea indicata dalla presidente Ursula Von der Leyen. È un passaggio cruciale per la pace e la stabilità in Medio Oriente e per la credibilità stessa dell’Unione europea come attore globale.

La presidente Giorgia Meloni che ne pensa? Cosa farà? L’Italia non può restare indietro né assumere un atteggiamento ambiguo: è tempo che il nostro Paese faccia la sua parte, con coraggio e responsabilità". Lo afferma Stefano Graziano, capogruppo del Pd in commissione Difesa della Camera.

"Chiediamo alla presidente Meloni -aggiunge- di dire chiaramente da che parte sta: se con l’Europa e con il diritto internazionale, oppure in una posizione isolata e di retroguardia. In un momento così delicato, serve una scelta netta e coerente con la tradizione diplomatica italiana e con i nostri valori costituzionali di pace e cooperazione tra i popoli”.