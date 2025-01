Mo: Hamas conferma progressi su cessate il fuoco e liberazione ostaggi

Gaza, 13 gen. (Adnkronos) - Hamas ha confermato che sono stati compiuti progressi verso un accordo per il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi."Rinnoviamo il patto con il nostro popolo fedele e paziente e con i nostri eroici prigionieri nelle prigioni, e affermiamo che abbiamo un app...

Gaza, 13 gen. (Adnkronos) – Hamas ha confermato che sono stati compiuti progressi verso un accordo per il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi."Rinnoviamo il patto con il nostro popolo fedele e paziente e con i nostri eroici prigionieri nelle prigioni, e affermiamo che abbiamo un appuntamento con la loro imminente liberazione", ha affermato il movimento islamista, citato dal Times of Israel.

La dichiarazione di Hamas fa seguito all'annunciata svolta nei colloqui svoltisi a Doha durante la notte. Un funzionario del Qatar ha affermato che sia Israele che Hamas hanno ricevuto una bozza “definitiva” della proposta, anche se in seguito un funzionario israeliano ha smentito tale affermazione. Si prevede che un possibile accordo preveda il rilascio di centinaia di prigionieri palestinesi, tra cui detenuti per terrorismo, per garantire la libertà degli ostaggi detenuti nella Striscia.

Si ritiene che 94 dei 251 ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre siano ancora a Gaza, compresi i corpi di almeno 34 persone la cui morte è stata confermata dalle Idf.