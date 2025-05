Mo: Houthi, 'continueremo a colpire navi israeliane al largo dello Yemen'

Sana'a, 7 mag. (Adnkronos/Afp) – Gli Houthi continueranno a colpire le navi israeliane che transitano al largo dello Yemen. Lo ha dichiarato un funzionario dei ribelli yemeniti all'Afp, nonostante il cessate il fuoco concordato con gli Stati Uniti grazie alla mediazione dell'Oman. "Le rotte marittime sono sicure per tutte le navi internazionali, tranne per quelle israeliane", ha detto Abdulmalik Alejri, aggiungendo che le navi israeliane non attraversano il Mar Rosso da un po' di tempo.

"Israele non fa parte dell'accordo; riguarda solo le navi americane e altre imbarcazioni", ha affermato.