Mo: Idf, '10 razzi provenienti dal Libano sparati nel nord di Israele'

Tel Aviv, 26 nov. (Adnkronos/Afp) – L'esercito israeliano ha reso noto che 10 razzi dal Libano sono entrati nel nord di Israele, facendo scattare le sirene nella città portuale di Haifa e in altre zone.

"In seguito alle sirene suonate tra le 16,44 e le 16,45 nell'area della baia di Haifa, cinque razzi provenienti dal Libano diretti in territorio israeliano sono stati intercettati dall'Iaf (aeronautica militare israeliana)", ha precisato l'Idf in una nota, aggiungendo che altri cinque sono stati sparati nella Galilea superiore e occidentale, alcuni dei quali sono stati intercettati.