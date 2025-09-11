Mo: Idf, '200.000 persone hanno lasciato Gaza City nelle ultime settimane'

Mo: Idf, '200.000 persone hanno lasciato Gaza City nelle ultime settiman...

Tel Aviv, 11 set. (Adnkronos) - Decine di migliaia di palestinesi hanno evacuato Gaza City nei giorni scorsi, portando il numero totale di coloro che hanno lasciato la zona nelle ultime settimane a circa 200.000. Lo ha reso noto l'esercito israeliano. Si stima che circa un milione di palestines...