Mo: Idf, 'intensifichiamo raid contro Hezbollah, approvati obiettivi da colpire'

Tel Aviv, 14 feb. (Adnkronos) – "Ho appena pattugliato la zona e fatto un rapporto sulla situazione con i comandanti, in cui abbiamo approvato gli obiettivi che saranno attaccati in risposta agli eventi di questa mattina". Lo ha detto il capo di stato maggiore dell'Idf Herzl Halevi incontrando i capi delle municipalità del nord di Israele dopo il lancio di razzi di Hezbollah che hanno colpito la città israeliana di Safed.

"Grazie a voi e alla forza dei residenti che pagano un prezzo elevato e personale, l'esercito può agire per cambiare la situazione della sicurezza nel nord", ha aggiunto Halevi. "So che i residenti del nord torneranno alle loro case e l'area prospererà di nuovo. Abbiamo già ottenuto risultati nel danneggiare Hezbollah in Libano, ma continuiamo a operare: non è il momento di fermarci. Stiamo intensificando gli attacchi e stanno pagando un prezzo sempre più alto".

"La prossima battaglia sarà offensiva – ha detto ancora il capo di stato maggiore – e utilizzeremo tutti i nostri strumenti e le nostre capacità. C'è ancora molta strada da fare e ci arriveremo insieme".