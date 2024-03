Mo: Israele accetta proposta Usa di accordo su ostaggi

Tel Aviv, 23 mar. (Adnkronos) - La delegazione israeliana in Qatar ha accettato la proposta avanzata dagli americani per un accordo sugli ostaggi. Lo riferiscono i media israeliani, secondi i quali l'accordo includerebbe il rilascio dei prigionieri palestinesi. Secondo i rapporti, la delegazion...

Tel Aviv, 23 mar. (Adnkronos) – La delegazione israeliana in Qatar ha accettato la proposta avanzata dagli americani per un accordo sugli ostaggi. Lo riferiscono i media israeliani, secondi i quali l'accordo includerebbe il rilascio dei prigionieri palestinesi. Secondo i rapporti, la delegazione israeliana attende la risposta di Hamas alla proposta per procedere.