Mo: Katz ordina a Idf di far vedere filmato 7/10 ad attivisti nave Madleen

Tel Aviv, 9 giu. (Adnkronos) – Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha ordinato alle Idf di trasmettere il filmato del 7 ottobre per gli attivisti della nave Madleen che era diretta a Gaza e che ora è in viaggio verso il porto di Ashdod, città costiera meridionale israeliana, dopo che le forze delle IDF hanno preso il controllo dell'imbarcazione.

"È giusto che l'antisemita Greta Thunberg e i suoi amici sostenitori di Hamas vedano esattamente cos'è l'organizzazione terroristica Hamas, quella che sono venuti a sostenere e per conto della quale agiscono, e le atrocità che ha commesso contro donne, anziani e bambini, e contro cui Israele sta lottando per difendersi", ha affermato Katz in una dichiarazione.