Mo: Kelany (FdI), 'propaganda Pro Pal ipocrita, Italia primo Paese per aiuti umanitari'

Roma, 23 set.-(Adnkronos) – “La propaganda Pro Pal è coperta da un velo di ipocrisia che utilizza poveri bambini, basti vedere le immagini della manifestazione di ieri: in varie città come Milano, Torino, Roma, Napoli accanto alle bandiere palestinesi sventolavano quelle con la falce ed il martello. Nascondono sotto il velo dell’antisionismo un antisemitismo e una violenza evidente.

Le immagini vergognose di ieri, in cui finti pacifisti si adoperavano per la devastazione urbana evidentemente fine a se stessa, ne sono la riprova". Così il deputato di Fratelli d'Italia Sara Kelany, responsabile del dipartimento immigrazione del partito, intervenendo al convegno “Tutte le ambiguità della propaganda Pro Pal” in corso al Senato.

"Devastazione e saccheggi che Fratelli d’Italia e questo Governo mai approverà. Del resto l’Italia, sta lavorando incessantemente ed è il primo Paese per aiuti umanitari. Rispediamo al mittente tutte le accuse della sinistra e del Movimento cinque stelle, che invece dovrebbero prendere le distanza da chi minaccia o aggredisce giornalisti italiani o anche da chi immagina che in Italia dovrebbero essere istituiti tribunali islamici per i tanti cittadini musulmani presenti. Ecco a questa logica diciamo no e continuiamo il nostro percorso perché siamo dalla parte giusta della storia”, conclude.