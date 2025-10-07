Mo: Marattin (Pld), '7 ottobre tragedia che non può essere dimenticata'

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - "Sono passati due anni da quel terribile giorno del 2023, quando Israele ha subito un attacco paragonabile in tutto e per tutto a quello che gli Stati Uniti hanno vissuto l'11 settembre 2001. In tanti altri Paesi è stato vissuto come un contraccolpo del te...

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) – "Sono passati due anni da quel terribile giorno del 2023, quando Israele ha subito un attacco paragonabile in tutto e per tutto a quello che gli Stati Uniti hanno vissuto l'11 settembre 2001. In tanti altri Paesi è stato vissuto come un contraccolpo del terrorismo islamico e della minaccia di chi nega la libertà, la democrazia, la tolleranza, il pluralismo religioso.

E, in generale, di chi nega il fondamento del nostro modo di stare insieme". Così Luigi Marattin, deputato e segretario del Partito liberaldemocratico.

"Mai avrei pensato che a due anni da quel terribile momento – prosegue – ci fosse così poco supporto in giro per il mondo, per Israele e la sua battaglia". "Dobbiamo resistere all'odio, alla violenza, dobbiamo resistere all'intolleranza, da qualunque parte provenga: che sia cresciuto un estremismo speculare a quello dell'altra parte, che non fa bene al processo di pace. Dobbiamo resistere all'intolleranza di chi condanna le società liberaldemocratiche, apertamente o non apertamente. E dobbiamo resistere a chi vuole risvegliare quel serpente dormiente che è l'antisemitismo, che troppe volte, nel corso di anni e secoli, ha rialzato la testa".

"Da parte mia, da parte del Partito Liberal Democratico e da parte di tutte le persone che tengono ai valori dell'Occidente, ci sarà sempre la difesa delle società liberali democratiche, sempre la difesa del diritto di parola, sempre la difesa del confronto appassionato, pacifico e sempre il ricordo della tragedia del 7 ottobre 2023, che non può essere e non potrà mai essere dimenticato", conclude.