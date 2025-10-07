Mo: Marrocco (FdI), 'ricordare 7 ottobre dovere morale e impegno per pace'

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - "Ricordare il 7 ottobre 2023 è un dovere morale prima ancora che politico. Quel giorno, il terrorismo di Hamas ha inferto a Israele una ferita profonda: famiglie distrutte, vite spezzate, centinaia di persone ancora oggi trattenute contro ogni principio di civi...

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) – "Ricordare il 7 ottobre 2023 è un dovere morale prima ancora che politico. Quel giorno, il terrorismo di Hamas ha inferto a Israele una ferita profonda: famiglie distrutte, vite spezzate, centinaia di persone ancora oggi trattenute contro ogni principio di civiltà. Non è solo la storia di Israele a essere segnata, ma la coscienza dell’umanità intera.

Ricordare significa dare voce alle vittime e custodire la memoria del loro dolore". Così Patrizia Marrocco, deputata di Fi e membro della commissione Esteri, intervenendo nell’Aula di Montecitorio durante la commemorazione del 7 ottobre.

"Condannare con fermezza i crimini di Hamas – prosegue – non può farci ignorare il dramma del popolo palestinese, ridotto a scudo umano e privato di dignità. A quella popolazione innocente va la nostra vicinanza e il nostro impegno perché non sia lasciata sola. La strada della pace passa dal Piano illustrato alla Casa Bianca il 29 settembre, che rappresenta una possibilità storica per fermare la spirale di sangue: liberazione degli ostaggi, fine del potere armato di Hamas, ricostruzione di Gaza e nascita di un’amministrazione palestinese credibile. L’Italia sostiene ogni sforzo che garantisca la sicurezza di Israele e la dignità del popolo palestinese”.

“Onorare la memoria del 7 ottobre significa affermare che nessun popolo deve più conoscere quell’orrore. Per questo, a nome di Forza Italia, esprimo piena solidarietà a Liliana Segre, simbolo vivente della memoria e della dignità contro l’odio", conclude.