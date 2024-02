Mo: Mattarella, 'cessate il fuoco per evitare ulteriori tensioni'

Nicosia, 26 feb. (Adnkronos) - "Abbiamo parlato del Medio Oriente è ho manifestato apprezzamento per la disponibilità di Cipro per essere base per iniziative umanitarie nei confronti della Striscia di Gaza. Abbiamo condiviso l'esigenza che si arrivi ad un cessate il fuoco, ch...

Nicosia, 26 feb. (Adnkronos) – "Abbiamo parlato del Medio Oriente è ho manifestato apprezzamento per la disponibilità di Cipro per essere base per iniziative umanitarie nei confronti della Striscia di Gaza. Abbiamo condiviso l'esigenza che si arrivi ad un cessate il fuoco, che si risolva senza i rischi di ampliamento di questo drammatico conflitto e di ulteriori tensioni in quella regione che rischia di far esplodere altri problemi di alta gravità". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell'incontro a Nicosia con l'omologo di Cipro Nikos Christodoulides.

"Cipro -ha ricordato il Capo dello Stato- ha lanciato il piano Amaltea ed è un'iniziativa di grande merito sul piano delle relazioni internazionali. L'Italia è pronta a fornire il suo appoggio nelle forme studiate a qualunque iniziativa, in aggiunta a quelle che già sta svolgendo di carattere umanitario nella Striscia di Gaza".

"Cipro e Italia sono Paesi del Mediterraneo che hanno a cuore non soltanto stabilità e pace ma anche la libertà dei commerci e quindi la libertà di navigazione. Quanto avviene nel Mar Rosso è un effetto ulteriore di quel conflitto" mediorientale, "che mette a rischio -ha concluso Mattarella- un principio fondamentale della comunità internazionale qual è la libertà di navigazione". Il rischio da evitare è "che possa essere imitato altrove nel mondo, facendo esplodere condizioni imprevedibili".