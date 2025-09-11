Mo: media Libano, 'raid di Israele nella regione orientale della Bekaa'

Beirut, 11 set. (Adnkronos) – Israele ha effettuato un attacco alla periferia della città di Nabi Chit, nella regione orientale della Bekaa, in Libano. Lo riportano i media libanesi.
