Mo: media, 'Tsurkov rilasciata in cambio di 2 prigionieri tra cui cittadino libanese'

Teheran, 11 set. (Adnkronos) – La studentessa israeliana Elizabeth Tsurkov, rilasciata da un gruppo militante con base in Iraq, è stata scambiata con due prigionieri affiliati a fazioni legate a Hezbollah che operano in Iraq. Lo ha riferito l'agenzia di stampa statale iraniana Tasnim, secondo cui, uno dei prigionieri rilasciati è Imad Amahez, un cittadino libanese catturato lo scorso anno dall'unità d'élite Shayetet 13 delle Idf durante un'operazione nel nord del Libano.