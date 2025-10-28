Mo: Montaruli (FdI), 'clima di violenza legittimato da chi sta in silenzio o giustifica'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "C'è un clima di odio e violenza che sta contagiando le scuole, le università, le piazze. Serve una presa di distanza chiara su quanto sta avvenendo da parte delle forze politiche al fine anche di tutelare chi vuole manifestare in modo pacifico ese...

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – "C'è un clima di odio e violenza che sta contagiando le scuole, le università, le piazze. Serve una presa di distanza chiara su quanto sta avvenendo da parte delle forze politiche al fine anche di tutelare chi vuole manifestare in modo pacifico esercitando i loro diritti. Ieri però è stata assaltata, per la seconda volta in pochi mesi, anche con lancio di uova, la mia segreteria a Torino da parte di alcuni studenti liceali, anche minorenni, così come è stato impedito presso l'università di Ca' Foscari di Venezia, all'ex deputato Pd Emanuele Fiano di intervenire nell'ambito di un incontro con gli studenti universitari".

Così Augusta Montaruli, vicecapogruppo FdI alla Camera.

"Motivazioni diverse, proteste completamente distinte accomunate dalla stessa matrice: ogni giorno c'è una contestazione distruttiva, non c'è più ascolto, perché chi usa violenza si sente legittimato da chi sta in silenzio o addirittura li giustifica. Il vuoto politico si sta riempiendo di odio ed è gravissimo che davanti a scene come il tentato rovesciamento di una camionetta di polizia o un’azione volta ad impedire ad una persona di esprimersi non ci sia stata una condanna ferma e determinata da parte di troppi che oggi si rivelano dei cattivi maestri", conclude.