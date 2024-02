Mo: Montaruli, 'solidarietà a Meloni, sinistra ancora una volta muta'

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - “Piena solidarietà al presidente Giorgia Meloni per l’oltraggio subito oggi a Torino, dove è stata bruciata una sua immagine in occasione di un corteo pro-Palestina organizzato da centri sociali, coordinamento per Gaza, collettivi studenteschi, S...

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “Piena solidarietà al presidente Giorgia Meloni per l’oltraggio subito oggi a Torino, dove è stata bruciata una sua immagine in occasione di un corteo pro-Palestina organizzato da centri sociali, coordinamento per Gaza, collettivi studenteschi, Si Cobas e Cub. Oltre alle istituzioni, mi auguro che un atto concreto lo faccia l’opposizione in Parlamento, che tuttavia governa la città. Il gesto gravissimo e violento e’ l’esito di una politica lassista della sinistra torinese verso queste frange più estreme che vengono accarezzate da concessioni di stabili e dalla minimizzazione di atti così vili. Dal Pd serve più di una parola ma un vero e proprio cambiamento di rotta. Nel frattempo non possiamo che assistere imbarazzati al loro silenzio”. Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli.