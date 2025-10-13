Mo: Mulè, 'rilascio ostaggi grazie a decisiva mediazione Trump, Italia farà la sua parte'

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Il ritorno degli ostaggi israeliani rapiti dai terroristi di Hamas è il primo respiro concreto di pace raggiunto dopo le brutalità del 7 ottobre 2023. Ed è una pace che l’Italia ha sempre ricercato con costanza e determinazione. Il nostro ...

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – "Il ritorno degli ostaggi israeliani rapiti dai terroristi di Hamas è il primo respiro concreto di pace raggiunto dopo le brutalità del 7 ottobre 2023. Ed è una pace che l’Italia ha sempre ricercato con costanza e determinazione. Il nostro governo non si è mai risparmiato nel tessere un’intensa attività per raggiungere questo risultato.

Si deve alla decisiva mediazione degli Stati Uniti d’America e del suo presidente Donald Trump se oggi gli ostaggi possono riabbracciare i loro cari. Il respiro della pace deve adesso diventare un battito costante nel Medio Oriente: la strada è tracciata, l’Italia farà come sempre la sua parte". Così sui canali social il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè.