Mo: oltre 120 firme per manifesto di 'Sinistra per Israele'

Roma, 6 mar. – (Adnkronos) – Sono oltre 120 i firmatari del manifesto 'Dal 7 ottobre alla pace' promosso da Sinistra per Israele sulla crisi in Medio Oriente e aperto a quanti credono in una soluzione fondata sui diritti di entrambi i popoli e sulla loro convivenza. Tra i firmatari, Giuliano Amato, Corrado Augias, Furio Colombo, Piero Fassino, Valeria Fedeli, Dario Nardella, Pina Picierno, Lia Quartapelle, Mario Ricciardi, Andrea Romano, Ivan Scalfarotto, Luciano Violante.

“Il massacro compiuto da Hamas il 7 ottobre scorso e le conseguenze drammatiche dell’operazione militare israeliana sulla popolazione palestinese – recita il Manifesto – hanno determinato una spirale che va immediatamente interrotta attraverso un accordo di cessate il fuoco che consenta la liberazione di tutti gli ostaggi israeliani e l’inoltro alla popolazione civile di Gaza, in condizioni di sicurezza, degli aiuti umanitari. Nessuno può dimenticare che Israele è fin dalla sua nascita una democrazia fondata su valori liberali e progressisti, in una regione fortemente segnata da regimi autocratici. Anche le continue e straordinarie mobilitazioni della società israeliana testimoniano una robusta e radicata cultura democratica. Come per tutte le democrazie, il giudizio sullo Stato di Israele non deve coincidere con quello sul suo governo in carica”.

“La strage del 7 ottobre – sottolinea ancora il Manifesto – non viene dal nulla: si inscrive nella strategia di Hamas che, sin dal suo statuto fondativo, rifiuta ogni forma di compromesso e ogni prospettiva di pace" ma "Hamas tuttavia non rappresenta tutto il popolo palestinese". Per costruire la pace ora "occorrono leadership credibili: una rinnovata leadership palestinese dell’Anp" e "una nuova leadership israeliana". Il manifesto infine riafferma "come irrinunciabile il diritto di Israele a esistere, riconosciuto dai suoi vicini, e a vivere in sicurezza nei propri confini" e "il diritto del popolo palestinese a vivere in un proprio Stato indipendente".