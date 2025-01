Mo: ong, 'Israele non attenda fino a domenica per cessate il fuoco'

Gaza, 16 gen. (Adnkronos) – Othman Moqbel, ceo di Action For Humanity, una delle principali ong che operano a Gaza, afferma che, sebbene l'accordo di cessate il fuoco non entrerà in vigore prima di domenica, "ciò non dà a Israele carta bianca per commettere quanti più crimini di guerra possibile da qui a quella data". "Il mondo deve fare pressione su Israele affinché ponga fine alla sua aggressione immediatamente. Questo accordo di cessate il fuoco è stato dichiarato con 466 giorni di ritardo, 46.000 persone sono state assassinate da questa guerra insensata", ha affermato in una dichiarazione.

"Sono quasi 100 al giorno, in media. Altri quattro giorni di Israele che continua così, potrebbero uccidere almeno altre 400 persone, se non di più. Il momento di fermare l'uccisione dei palestinesi non è domenica. È adesso", ha aggiunto Moqbel. In La Difesa civile di Gaza ha riferito che almeno 73 palestinesi, tra cui 20 bambini e 25 donne, sono stati uccisi e più di 230 sono rimasti feriti negli attacchi israeliani a Gaza dopo l'annuncio dell'ultimo accordo di cessate il fuoco.