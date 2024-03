Mo: Orlando, 'da domenica a valico di Rafah, stop azioni militari contro civili palestinesi'

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – "Da domenica 3 a mercoledì 6 marzo sarò al valico Rafah, al confine tra l'Egitto e la Striscia di Gaza, insieme ad altri colleghi parlamentari di opposizione per una missione umanitaria su iniziativa dell'Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale (Aoi). In queste ore continua la strage di civili palestinesi, stremati già dalla fame e dalla difficoltà nel ricevere aiuti da parte delle organizzazioni internazionali. Vogliamo dire stop al susseguirsi di azioni militari contro la popolazione civile di Gaza, condotta da Israele, verso il quale la comunità internazionale, anche se con colpevole ritardo, comincia finalmente a fare pressioni per un cessate il fuoco". Lo scrive sui social il deputato Pd ed ex ministro del Lavoro, Andrea Orlando.