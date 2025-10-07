Mo: Paita (Iv), 'deposto fiori alla statua di Giovanni Paolo II, no alla violenza'

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) – “Ho deposto un mazzo di fiori davanti alla statua di papa Giovanni Paolo II, oltraggiata da alcuni teppisti nei giorni scorsi. È un modo per dire no alla violenza e alla prevaricazione”. Così la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva, dopo la visita al piazzale davanti alla stazione Termini di Roma.

“Coloro che hanno apposto una indegna scritta sulla statua di Papa Wojtyla durante le proteste delle scorse settimane sono teppisti. La protesta pacifica e la difesa di cause sacrosante sono sempre positive. Attaccare le forze dell’ordine, cui rinnovo la solidarietà, e mettere a ferro e fuoco le città, sono comportamenti non accettabili in una democrazia. Questo è il messaggio che abbiamo voluto dare oggi pomeriggio a Roma”, conclude.