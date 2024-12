Mo: Pd, 'grave Meloni neghi sostegno a Corte penale internazionale'

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - “La parola d’ordine oggi è salvare la Corte penale internazionale come istituzione giurisdizionale il cui scopo è affermare la legalità internazionale; salvare i tanti procedimenti in corso e proteggere chi vi lavora, oltre 1000 persone di...

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – “La parola d’ordine oggi è salvare la Corte penale internazionale come istituzione giurisdizionale il cui scopo è affermare la legalità internazionale; salvare i tanti procedimenti in corso e proteggere chi vi lavora, oltre 1000 persone di 109 paesi. Oggi purtroppo la Corte vive in una condizione di assedio. E le dichiarazioni della presidente Meloni sono gravi perché negano il dovuto sostegno alla Cpi”. Così le deputate e i deputati del Partito Democratico che domani terranno un incontro con la stampa per relazionare sulla recente visita alla Corte Penale Internazionale (Cpi) a L'Aja.

Alla conferenza stampa parteciperanno: Laura Boldrini, Ouidad Bakkali, Sara Ferrari, Valentina Ghio, Andrea Orlando, Rachele Scarpa e Arturo Scotto. La conferenza stampa si terrà alle ore 15.00 presso la Sala Berlinguer della Camera dei deputati.