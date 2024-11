Mo: Pd, 'solidarietà a militari, governo riferisca in aula su iniziative per cessate fuoco'

Roma, 22 nov. (Adnkronos) - "Ho appena sentito il generale di brigata Stefano Messina, che guida il nostro contingente Unifil, per sincerarmi delle condizioni dei feriti dai razzi di Hezbollah e per esprimere vicinanza e solidarietà a tutti i nostri militari impegnati nella missione di P...

Roma, 22 nov. (Adnkronos) – "Ho appena sentito il generale di brigata Stefano Messina, che guida il nostro contingente Unifil, per sincerarmi delle condizioni dei feriti dai razzi di Hezbollah e per esprimere vicinanza e solidarietà a tutti i nostri militari impegnati nella missione di Pace". Lo afferma Peppe Provenzano, responsabile Esteri nella segreteria nazionale del Pd.

"Gli attacchi alle truppe Onu sono criminali e inaccettabili, da qualunque parte provengano. E a nessuno può essere consentito di utilizzare le basi delle Nazioni Unite come scudi. Il Governo italiano venga in Parlamento a riferire sull’accaduto e su quali iniziative concrete si stanno assumendo per il cessate il fuoco nell’area, che è la sola vera condizione che possa garantire alla missione in Libano la piena sicurezza e operatività”.