Mo: polizia Israele arresta tre manifestanti ultra-ortodossi

Tel Aviv, 27 giu. (Adnkronos) – La polizia israeliana ha arrestato almeno tre manifestanti ultra-ortodossi, che protestavano per la sentenza della Corte Suprema che li obbliga ad essere arruolati nell'esercito. I manifestanti avevano bloccato un incrocio sulla Route 4 nella città centrale di Bnei Brak. Lo riferisce The Times of Israel.