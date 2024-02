Mo: Qatar 'ottimista' su colloqui in corso per cessate il fuoco

Doa'a, 27 feb. (Adnkronos) – Il Qatar è "ottimista" sul fatto che un accordo sul cessate il fuoco o sulla cessazione delle ostilità venga raggiunto prima del Ramadan, che inizierà il 10 marzo. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed al-Ansari.

Una delegazione israeliana è in Qatar per continuare i colloqui per garantire una pausa nella guerra di Israele a Gaza che potrebbe vedere il rilascio dei prigionieri, affermando che “si sono verificati molti sviluppi” e “ci sentiamo ottimisti”, ha detto ancora il ministro, aggiungendo che il Qatar “sta spingendo forte” affinché la proposta quadro avanzata insieme a Stati Uniti, Israele ed Egitto a Parigi venga approvata da Hamas.