Mo: Renzi, 'nostra iniziativa e quella di Pd-M5S-Avs non una contro l'altra'**

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – "C'è ampia sintonia su tanti punti. Noi ci siamo astenuti sulla mozione di Pd, M5S e Avs. Loro si sono astenuti sulla nostra. Quindi c'è larga parte delle considerazioni che condividiamo". Ma "è evidente che se la manifestazione del 7 giugno è di Pd, M5S e Avs e noi ne faremo un'altra il 6, io vado a quella del 6 e non a quella del 7".

Lo dice Matteo Renzi a margine della presentazione del libro del senatore di Iv, Enrico Borghi, 'Sotto attacco. Cosa sta accadendo, cosa potrebbe accadere, come ne usciremo', oggi nella Sala Zuccari del Senato.

"È normale che in politica estera ci siano anche delle opinioni diverse e questo non vuol dire che se si va sulla politica interna non si possa parlare di entusiasmo per la vittoria di Genova e di entusiasmo per la vittoria di Ravenna. Io vorrei che Sinistra per Israele, che è l'aggregazione guidata dal nostro amico Emanuele Fiano ex parlamentare del Partito Democratico, si senta ampiamente rappresentata. Non è che son due cose una contro l'altra, anche perché una sarà una grande manifestazione di piazza l'altra sarà un evento in un teatro".