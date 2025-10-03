Mo: Ruffino (Az), 'bene piazze senza violenza ma sciopero incomprensibile'

Roma, 3 ott.-(Adnkronos) - "Una piazza piena di persone che manifestano, senza violenze, a sostegno di una causa è sempre una gran bella giornata per la democrazia. Quello visto ieri sera a Torino è stato un altro spettacolo, intollerabile in una democrazia. Gruppi organizzati di ...

Roma, 3 ott.-(Adnkronos) – "Una piazza piena di persone che manifestano, senza violenze, a sostegno di una causa è sempre una gran bella giornata per la democrazia. Quello visto ieri sera a Torino è stato un altro spettacolo, intollerabile in una democrazia. Gruppi organizzati di violenti hanno devastato le Officine grandi riparazioni, senza un motivo preciso.

Una specie di luddismo come nell’Inghilterra dell’Ottocento: distruggere tutto ciò che è progresso o utile al progresso. E intimidire così cittadini, lavoratori, altri ragazzi". Così la deputata di Azione e segretaria regionale in Piemonte Daniela Ruffino.

"Spettacoli simili si ripetono da troppe settimane a Torino e si rende necessario per le istituzioni preposte alla sicurezza e all’ordine di correre ai ripari, calibrare meglio i servizi d’ordine. In mezzo a tanta turbolenza, poi, cade lo sciopero delle Usb e di Cgil. Uno sciopero per Gaza e la pace. Se invece di imitare il Mahatma Gandhi avesse contestato Elkann per la pessima gestione di Stellantis, Landini avrebbe reso un servizio migliore a Torino e ai lavoratori. Lo sciopero per la pace in Medio Oriente è cattiva propaganda per la pace, e neanche troppo buona se pensa di candidarsi alle prossime politiche", conclude.