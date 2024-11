Mo: Serracchiani, 'fermare onda odio contro ebrei'

Roma, 8 nov. (Adnkronos) - "Sono violenze che ci scagliano indietro a tempi in cui l’antisemitismo trovava campo libero in Europa e nelle nostre terre. Ancora una volta dichiariamo con assoluta determinazione la volontà di fermare un’onda montante di odio per un popolo che &e...

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – "Sono violenze che ci scagliano indietro a tempi in cui l’antisemitismo trovava campo libero in Europa e nelle nostre terre. Ancora una volta dichiariamo con assoluta determinazione la volontà di fermare un’onda montante di odio per un popolo che è alle radici della nostra storia e cultura, che fa parte a tutti gli effetti delle nostre comunità nazionali e locali. L’attacco mirato a ebrei, siano tifosi in trasferta o pacifici cittadini europei con la kippah colpevoli solo di essere tali, si chiama razzismo antisemita. Sugli atti del Governo di Israele su ci siamo espressi con molta chiarezza, ma i fatti di Amsterdam sono altro e vanno fermati. L’Europa deve essere terra di tolleranza e libertà”. Lo dichiara la deputata e responsabile Giustizia del Pd Debora Serracchiani.