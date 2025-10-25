Roma, 25 ott. (Adnkronos) – "Grato alle forze dell’ordine. Difensori della democrazia e della libertà. Solidarietà e vicinanza ai due agenti della Polizia di Stato rimasti feriti oggi a Torino". Lo scrive sui social il ministro Antonio Tajani.
Home > Flash news > Mo: Tajani, 'grati a forze ordine, vicinanza ad agenti feriti'
Mo: Tajani, 'grati a forze ordine, vicinanza ad agenti feriti'
Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Grato alle forze dell’ordine. Difensori della democrazia e della libertà. Solidarietà e vicinanza ai due agenti della Polizia di Stato rimasti feriti oggi a Torino". Lo scrive sui social il ministro Antonio Tajani. ...