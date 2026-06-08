Mondiali, medico Danimarca: "Eriksen di buon umore dopo malore in amichevole"

(Adnkronos) - Christian Eriksen è di "buon umore", ha dichiarato il medico della nazionale danese, nonostante sia stato ricoverato in ospedale dopo essere collassato durante l'amichevole tra Danimarca e Ucraina, cinque anni dopo l'arresto cardiaco subito durante gli Europei. L'ex centrocampista de...

(Adnkronos) – Christian Eriksen è di “buon umore”, ha dichiarato il medico della nazionale danese, nonostante sia stato ricoverato in ospedale dopo essere collassato durante l’amichevole tra Danimarca e Ucraina, cinque anni dopo l’arresto cardiaco subito durante gli Europei. L’ex centrocampista del Manchester United, 34 anni, a cui è stato impiantato un pacemaker dopo il malore del 2021, è caduto a terra al 64′ della partita di domenica a Odense.

Lo staff medico si è precipitato in campo, mentre i giocatori di entrambe le squadre si sono radunati intorno a lui per proteggere la scena da telecamere e smartphone.

L’arbitro ha sospeso la partita e Eriksen è stato successivamente portato in ospedale, protetto dai giocatori di entrambe le squadre mentre usciva dal campo. Il medico della nazionale danese, Morten Boesen, ha dichiarato che Eriksen è stato “brevemente privo di sensi”, ma “il pacemaker ha funzionato correttamente”.

Oggi, lunedì 8 giugno, Boesen ha potuto fornire un aggiornamento positivo.

“Ho parlato con Christian stamattina e sta bene”, ha scritto in un commento pubblicato su Instagram. “È con la sua famiglia ed è di buon umore. Ci aspettiamo che venga dimesso presto e possa tornare a casa”. Boesen ha affermato che lui e il suo staff medico sono in contatto regolarmente con i giocatori della nazionale danese.

“Ci prendiamo cura dei giocatori e dello staff e siamo in contatto con loro regolarmente”. Eriksen porta il pacemaker da quando è collassato durante la partita della fase a gironi contro la Finlandia agli Europei del 2020, disputati nel 2021. Questo lo ha costretto a rimanere lontano dal calcio per oltre sei mesi.

Il capitano della Danimarca, Pierre-Emile Hojbjerg, ha elogiato il tempestivo soccorso prestato al suo compagno di squadra. “C’era una rimessa laterale e mi sono diretto tranquillamente verso la linea laterale. Poi mi sono girato e ho visto Christian accasciarsi a terra”, ha raccontato alla televisione danese TV2. “Sappiamo benissimo cosa significa e la reazione è stata estremamente rapida e rispettosa”. L’allenatore della Danimarca, Brian Riemer, che ha lavorato con Eriksen al Brentford, squadra di Premier League, ha affermato che è stata “un’esperienza estremamente scioccante per tutti, lo staff, i giocatori e gli avversari”. E ha aggiunto: “È una persona che per me conta molto. Si crea un legame più forte con certi giocatori rispetto ad altri, e lui era uno di quelli con cui ho legato di più al Brentford”.

Eriksen ha ripreso la sua carriera al Brentford sette mesi dopo il collasso, essendo stato costretto a lasciare l’Inter a causa delle regole italiane che vietano di giocare con un pacemaker. In seguito è passato al Manchester United, dove ha vinto la Fa Cup e la Coppa di Lega, e ora gioca per il Wolfsburg in Germania, dove ha ancora un anno di contratto. È anche tornato a giocare in nazionale, partecipando con la Danimarca ai Mondiali del 2022 in Qatar e agli Europei del 2024 in Germania. La Danimarca non si è qualificata per i Mondiali in Nord America, che inizieranno la prossima settimana. L’ex attaccante danese Nicklas Bendtner ha definito l’ultimo episodio “davvero terribile”, ma si è detto sollevato che Eriksen fosse cosciente. “La cosa principale è che sia riuscito ad alzarsi da solo, perché questo ti fa pensare che stia bene, viste le circostanze”, ha detto Bendtner. “Ma queste sono immagini terribili che oscurano tutto il resto della serata. È la seconda volta che succede e, da amico di Christian, è davvero orribile”.

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