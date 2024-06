Montagna: uomo disperso da ieri sera in Valtellina, ricerche in corso

Montagna: uomo disperso da ieri sera in Valtellina, ricerche in corso

Milano, 22 giu. (Adnkronos) - Era partito ieri sera dal comune di San Giacomo Filippo per recarsi in località Sommarovina, a una quota di 900 metri, ma di lui si sono perse le tracce. E' accaduto in Valtellina a un uomo che ieri sera non è più rientrato a casa, facendo scat...