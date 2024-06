Oggi, lunedì 3 giugno, è morta Brigitte Bierlein: ad annunciare il decesso della giurista e politica indipendente viennese è stato il cancelliere in carica Karl Nehammer.

La prima donna cancelliere in Austria

La giurista aveva ricoperto l’incarico di cancelliere di un governo tecnico dal 3 giugno del 2019 al 7 gennaio del 2020, dopo la destituzione del governo guidato da Sebastian Kurz, il Presidente federale, Alexander Van der Bellen, aveva affidato a Bierlein l’incarico di formare un governo di transizione.

«Bierlein si è assunta la responsabilità in una fase difficile per amore della sua patria: il nostro Paese ha nei suoi confronti un grande debito di gratitudine»

Queste, le parole del cancelliere in carica Karl Nehammer, definendola, inoltre, una “personalità eccezionale” che ha “plasmato in modo decisivo la Repubblica per generazioni.

Il governo Kurz I era caduto a seguito dell”Ibiza-gate’ scoppiato il 17 maggio 2019 che aveva coinvolto Heinz-Christian Strache, vice cancelliere e leader della FPOe.

Figura chiave della storia politica austriaca

La carriera pluridecennale di Brigitte Bierlein, prima come giudice costituzionale e poi come cancelliere, la rende una figura chiave della storia politica austriaca recente. Il primo luglio del 2019 aveva ricevuto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in visita di Stato a Vienna.