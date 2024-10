Padova, ragazzina di 12 anni esce da scuola e viene travolta da un treno merci

Tragedia a Padova: una giovane di 12 anni è deceduta dopo essere stata investita da un treno merci, a breve l'avvio di un'indagine per ricostruirne la dinamica

Nella serata di ieri, una ragazzina di 12 anni è deceduta all’ospedale di Padova, dopo essere stata tragicamente travolta da un treno in un passaggio a livello chiuso. La notizia è stata confermata da fonti ospedaliere.

L’incidente si è verificato nel pomeriggio, quando la giovane è stata colpita dal convoglio mentre si trovava sul binario. Trasportata d’urgenza al pronto soccorso pediatrico, è giunta in condizioni disperate intorno alle 15, presentando gravi politraumatismi. I medici hanno immediatamente avviato le procedure per la stabilizzazione, ma le sue condizioni erano così critiche che non è stato possibile procedere con interventi chirurgici.

Gli operatori sanitari hanno fatto tutto il possibile per salvarla, mettendo in atto misure di emergenza e monitorando costantemente la situazione. Purtroppo, nonostante i loro sforzi, la giovane ha subito un arresto cardiaco intorno alle 22, che si è rivelato fatale.

Questo tragico evento ha scosso la comunità locale, sollevando interrogativi sulla sicurezza dei passaggi a livello e sulla necessità di misure più efficaci per prevenire simili incidenti in futuro. Le autorità competenti sono attualmente impegnate a indagare sulle circostanze esatte dell’accaduto, al fine di comprendere le dinamiche che hanno portato a questa tragedia. La perdita di una giovane vita lascia un profondo vuoto nella comunità e tra i suoi cari.