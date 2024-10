Pakistan, 20 operai uccisi durante un attacco a una miniera

Pakistan, violento assalto in una miniera: uccisi 20 operai

Strage in Pakistan: 20 operai uccisi in un attacco armato a una miniera. Le autorità indagano sull'incidente e intensificano le misure di sicurezza nella regione

Nella notte, venti operai sono stati brutalmente uccisi in un attacco a una miniera di carbone situata nella provincia sudoccidentale del Baluchistan, in Pakistan.

Lo ha reso noto la polizia locale, che ha riferito ulteriori dettagli sull’accaduto. Secondo il capo della polizia, Asim Shafi, un gruppo composto da circa 35-40 uomini armati, vestiti in abiti civili, ha assaltato la miniera e aperto il fuoco sui lavoratori per un periodo di circa 30 minuti, causando una strage prima di darsi alla fuga.

Gli aggressori, pesantemente armati, hanno utilizzato lanciarazzi e granate nel corso dell’attacco, dimostrando un livello di organizzazione militare che ha reso l’assalto particolarmente devastante. Non è stato ancora chiarito quale fosse il movente dell’attacco, ma la regione del Baluchistan è nota per essere teatro di violenze legate a conflitti etnici, separatisti e scontri con gruppi estremisti.

Le forze di sicurezza locali sono intervenute poco dopo l’attacco, ma i responsabili sono riusciti a fuggire, e al momento sono in corso operazioni di ricerca per identificarli e arrestarli. Il Baluchistan, una regione ricca di risorse naturali, è da anni al centro di tensioni politiche e violenze, spesso collegate alla lotta per l’autonomia e il controllo delle risorse.

L’accaduto ha suscitato profonda indignazione a livello locale e nazionale, mentre le autorità hanno promesso di intensificare le misure di sicurezza nella regione per prevenire ulteriori tragedie.