Un nuovo collegamento aereo tra Milano e Xi’An è stato inaugurato, collegando l’Italia alla storica città cinese famosa per l’esercito di terracotta.

Inaugurato il primo volo diretto Italia-Cina: China Eastern Airlines nuove opportunità di viaggio

Questa rotta, operata da China Eastern Airlines, è il primo volo diretto Italia Cina e non solo promuove scambi economici ma anche culturali, con tre voli settimanali programmati per martedì, giovedì e domenica. Giulio Gallera, presidente della commissione speciale PNRR, ha descritto l’apertura del volo come “un ponte tra la Lombardia e la Cina”, sottolineando l’importanza di rafforzare i rapporti commerciali e culturali tra le due nazioni.

La nuova linea aerea rappresenta un significativo passo avanti nelle relazioni internazionali, portando il numero totale di destinazioni collegate da Xi’An a 83. Oltre alla rotta Milano-Xi’An, è stata recentemente aperta anche la linea Shanghai-Venezia, aumentando a quattro i collegamenti diretti tra Cina e Italia, che includono anche Shanghai-Roma e Wenzhou-Roma.

China Eastern Airlines inaugura il primo volo diretto Italia-Cina

Per celebrare il lancio della nuova rotta, China Eastern Airlines ha organizzato un’accoglienza speciale per i passeggeri, caratterizzata da una sfilata in hanfu, costumi tradizionali cinesi, accompagnata da spettacoli culturali e piatti fusion che mescolano ingredienti cinesi e italiani. Questo volo non solo facilita il turismo verso Xi’An, ma stimola anche gli scambi commerciali tra due importanti hub economici. Con questa iniziativa, Milano Malpensa si conferma come un punto nevralgico per il traffico aereo internazionale, aprendo nuove opportunità di viaggio e cooperazione tra Italia e Cina.