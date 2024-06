Morte Singh: Fratoianni, 'Viminale spieghi mancate riunioni Consulta caporalato'

Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "Tra una lacrima di coccodrillo e l’altra, tra una faccia addolorata di qualche ministro ai tg e l’altra, sarebbe utile se il ministro dell’Interno informasse il Parlamento e l’opinione pubblica del nostro Paese se davvero la Consulta per il c...

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – "Tra una lacrima di coccodrillo e l’altra, tra una faccia addolorata di qualche ministro ai tg e l’altra, sarebbe utile se il ministro dell’Interno informasse il Parlamento e l’opinione pubblica del nostro Paese se davvero la Consulta per il contrasto al caporalato presso il Viminale non si riunisce più da anni. E per quale motivo hanno ritenuto di non considerare questa battaglia una priorità nell’impegno delle istituzioni". Lo afferma Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra.