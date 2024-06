Morte Singh: Magi, 'controlli massicci e superare Bossi-Fini'

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - “Di fronte alla tragedia di Latina che ha suscitato il cordoglio unanime e le espressioni di solidarietà degli attori istituzionali e politici, per onorare la memoria di Satnam Singh e prevenire altre tragedie analoghe deve esserci con altrettanta forza e con...

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – “Di fronte alla tragedia di Latina che ha suscitato il cordoglio unanime e le espressioni di solidarietà degli attori istituzionali e politici, per onorare la memoria di Satnam Singh e prevenire altre tragedie analoghe deve esserci con altrettanta forza e condivisione la richiesta di massicci controlli mirati di ispettori del lavoro e Forze dell'Ordine nelle aree in cui notoriamente è diffusissimo lo sfruttamento dei lavoratori stranieri irregolari e il caporalato e il superamento della legge Bossi Fini”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

“Perché -aggiunge- maggioranza e Governo, come hanno dimostrato in questi anni respingendo le nostre proposte, sono contrari alla possibilità di regolarizzazione a determinate condizioni per i lavoratori stranieri irregolari già presenti nel nostro Paese?”