Giampiero Nattino è morto all’età di 89 anni, a Roma. L’uomo è stato uno dei più grandi banchieri della Capitale.

Morto Giampietro Nattino, proprietario di Finnat e tra i più grandi banchieri della Capitale

Grazie alla famiglia Nattino anche Roma può definirsi a tutti gli effetti una capitale dell’economia e della finanza, come riportato dal Messaggero. Giampietro Nattino è morto nella giornata di ieri, sabato 3 agosto, all’età di 89 anni, a seguito di una malattia. Con la sua scomparsa il mondo economico romano, e non solo, perde uno dei principali protagonisti. L’uomo lascia quattro figli, ovvero Arturo, ad di Finnat, Andrea, capo della finanza, Giulia, membro del cda, e Paola, capo delle relazioni esterne dell’istituto.

Giampietro Nattino, cavaliere del lavoro, è stato l’artefice dello sviluppo della Banca Finnat Euramerica, di cui era il presidente onorario, creata nel 1898 dal nonno Pietro. Oggi la Finnat è guidata dalla quinta generazione ed è una delle banche italiane più redditizie, specializzata nel private bank, wealth management, attività fiduciaria, immobiliare tramite Investire sgr, advisory e corporate finance e ha chiuso il trimestre con utili cresciuti del 64%.

Morto Giampietro Nattino: chi era

Giampietro era laureato in economia e commercio e dopo un periodo di studi negli Usa aveva iniziato a lavorare nella Finanziaria F.lli G. & A. Nattino, costituita dal padre nel 1945. L’uomo è stato consigliere della Fondazione per il Tuo Cuore Onlus, Consigliere dell’Accademia Filarmonica Romana. È stato Presidente di Finnat Gestioni SA – Lugano. È stato Consigliere di Caltagirone Editore SpA. È stato Presidente di UNIM – Unione Immobiliare Italiana SpA, Uniorias SpA, Pirelli Cavi e Sistemi SpA, New Millennium Sicav.

Inoltre, è stato vice presidente di F.I.S.I. – Federazione Italiana Sport Invernali, Fideuram Fondi SpA, Borsa Italiana SpA, consigliere e vice presidente di Sigefi Italia Private Equity SpA (Gruppo Siparex – Paris). È stato amministratore delegato di Terme Demaniali di Acqui SpA. È stato Ambasciatore del Sovrano Ordine di Malta presso il Governo di Malta. In particolare, è stato consigliere della London Stock Exchange plc.