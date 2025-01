Morto Rino Tommasi, lo storico giornalista sportivo aveva 90 anni

Il mondo del giornalismo italiano piange una delle sue firme più storiche. Rino Tommasi è, infatti, morto oggi all’età di 90 anni. La celeberrima collaborazione con Gianni Clerici ha accompagnato per tantissimi anni milioni di appassionati di tennis.

Rino Tommasi è morto: il giornalista aveva 90 anni

Nato nel 1934, Rino Tommasi inizia sin da giovane a mostrare interesse per il mondo dello sport e per quello del giornalismo. Divenuto maggiorenne, Tommasi riesce ad unire le sue passioni e diventa in breve tempo una firma importante, riconosciuta in tutto il Paese. Tratta di boxe, ma soprattutto di tennis e lavora per il Messaggero e Tuttosport. Negli anni a seguire inizia una collaborazione, che durerà 40 anni, con la Gazzetta dello Sport, mentre si affaccia per la prima volta al mondo delle telecronache. E saranno proprio le telecronache insieme all’amico di sempre, lo scriba Gianni Clerici, a rendere Tommasi una vera icona. Sulla tv, negli ultimi tempi su Sky Sport, si occupa di commentare per anni le imprese dei più grandi tennisti del mondo, dai tempi di Borg, fino ad arrivare al dualismo Sampras-Agassi e al più recente Federer-Nadal.